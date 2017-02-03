Çin'den Sürpriz Faiz Artırımı

Çin merkez bankası PBOC, bankalar arası para piyasasında örtülü politika faizi olarak kullandığı haftalık ters repo oranını 10 baz puan artırdığını duyurdu.



PBOC, uzun süren Bahar Bayramı tatili dönüşünde piyasalara sürpriz yaparak 7 günlük ters repo faizini yüzde 2.25'ten 2.35'e yükseltti. PBOC, örtülü politika faiz enstrümanı olarak kullandığı haftalık repo oranında 2013'ten bu yana ilk artırıma gitti.



14 ve 28 gün vadeli repo faizlerini de aynı miktarda artıran PBOC, piyasaya kritik bir dönemde sıkılaştırma sinyali vermiş oldu.



Çin'de aşırı kredi genişlemesine bağlı olarak varlık balonları şiştikçe şişiyor. Pekin, Şanghay, Guangzhou gibi metropollerdeki orta sınıf mahallerinde bile konut fiyatlarının milyon dolar seviyesini görmesi hükümeti ciddi ev alım kısıtlamalarına sevk etti.



ÇKP ekonomi kurmayları, uzun süredir hükümete para tabanındaki genişlemeye karşı önlem alma ve kredi risklerini kontrol etme çağrısında bulunuyor.



Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde finans kuruluşları piyasaya 2016 yılında toplam 1.83 trilyon dolar tutarında kredi akıttı. - Pekin