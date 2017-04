Cihangir Tophane Turu, 15 Nisan'da meraklılarıyla buluşacak.



"Kanuni Sultan Süleyman tarafından oğlu Şehzade Cihangir'in anısına 16. yüzyılda çift minareli Cihangir Camii yaptırılmış ve Cihangir adını verdikleri bu semti kurdurmuştur. Paşaların, Rum Bankerlerin, Konsolosların, yaşam alanı olan Cihangir farklı kültürlerin, farklı mimarilerin birleştiği bir semttir. Tophane semtinin tarihte yüklendiği misyonu ise çok daha farklıdır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u kuşatırken ihtiyacı olan topları ürettiği "Tophanesini" buraya inşa ettirdiğini biliyor muydunuz? Ampir ve barok üsluplarının kaynaştığı Nusretiye Camii ve Mimar Sinan'ın eseri olan Fındıklı Molla Çelebi Camii bu semtleri süsleyen en güzel eserlerdendir. Bu semtleri adım adım keşfetmeye hazır mısınız?



Buluşma yeri: Taksim AKM önü saat 09.00



Güzergah: Gümüşsuyu, Taşkışlalar, Deniz Hastanesi, Atatürk Kitaplığı, Gümüşsuyu Palas, Pangiris Konağı, Alman Sefareti, Ayaspaşa Camii, Ercüment Kalmık Evi/Müze, Sıraselviler Muzurus Paşa, Ralli Konakları, Belçika Sefareti, Aya Triada Kilisesi, Zapyon Eseyen liseleri, Alman Hastanesi, Sirkeci Mustafa Ağa Camii, Firuz Ağa Camii, Ağa Hamamı, Orhan Kemal Evi, Cihangir Camii, Defterdar Camii, Tophane Kadiri Tekkesi, İtalyan Hastanesi, Çukurcuma Camii ve Hamamı, Cezayir Sokak, Venedik Sarayı, İtalyan Lisesi, Fransız Mahkemesi, Karabaş Tekkesi, Tophane, Tophane Kasrı, Kılıçali Paşa Külliyesi, Tophane Çeşmesi, Nusretiye Camii, İstanbul Modern (Dışardan), Nusretiye Camii (dışardan).



Fiyata dahil hizmetler: Uzman rehberlik, sabah poğaça ve çay ikramı, kilise ve camilerdeki bağışlar, öğle yemeği, tur boyunca her katılımcı için mikrofon ve verici sistemi.



Hediyemiz: Tur bilgi notları



Önemli Notlar:



•Tur buluşma yerimizde hareket saatinden 15 dakika önce bulunmanızı gerekmektedir. Geç kalınması durumunda sorumluluğun firmaya ait olmadığını belirtmek isteriz.



•Tüm turlarımızda, turda anlatım yapan rehberinizi daha iyi duyabilmeniz için, rehber kulaklık sistemi kullanılmaktadır.



•Turumuz monografik bir gezi olup. Bazı yapılar dışardan görülecektir."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Bilgi İstasyonu



Mekan Adresi : Halaskargazi Caddesi. Meydan Apt. No: 9/1 Kenter Tiyatrosu Üstü



Başlangıç Saati : 15.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 11: 00: 00



Kategori : Cihangir Tophane Turu



Tür : Gezi



Ücretlimi? : Hayır