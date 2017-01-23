Cihanbeyli'de Ev Yangını

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.



Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gemencik Mahallesi'nde bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şimşek'e ait iki odalı ev henüz tespit edilemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangının bildirilmesi üzerine Gemencik Mahallesi'ne itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi. Çobanlık yaptığı öğrenilen Hasan Şimşek, "Yatacak yerim kalmadı" diye konuşurken, Gemencik Mahallesi Muhtarı Celal Gök, evin kullanılamaz hale geldiğini, yardım beklediklerini söyledi. - KONYA