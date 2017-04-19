Çiğdem Önal ve Çiçek Cihan Resitali

...Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

Çiğdem Önal ve Çiçek Cihan Resitali

...

Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi

Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Çiğdem Önal ve Çiçek Cihan Resitali

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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