Çığ Altında Kalanlar Defnedildi

Van'ın Muradiye ile Muş'un Bulanık ilçesinde çığ altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.



Alınan bilgilere göre, dün Muradiye ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yakınca Mahallesi kırsalında ava çıkan Ercan Akparan ve Yakup Kaya'nın üzerine çığ düştü. Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Ercan Akparan ve Yakup Kaya, gece saatlerinde toprağa verildi.



Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Ericek köyü yolunda yapılan çalışmaları takip eden muhtar Mehmet Şirin Doğan'ın üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmaların ardından Doğan'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Doğan'ın cenazesi, köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilçe merkezinde sabaha karşı defnedildi.



Öte yandan, Bitlis'in Mutki ilçesinde ot taşımak için dağa çıkan köylülerin üzerine çığ düşmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. - VAN