Çiftler Mutlu Bir Yuva Için Eğitiliyor

AHMET KAPLAN - Diyarbakır'da evlenecek çiftlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında eğitim verilmesine başlandı.



Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce uygulamaya geçirilen program kapsamında evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmaları amaçlanıyor.



Çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrendikleri programda, sağlık ve hukuk konularında bilgilendirildi. Eğitim alan 84 çifte sertifika verildi.



"Aileyi güçlü kılmak istiyoruz"



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükşehir, Sur, Kayapınar ve Yenişehir belediyeleriyle protokol imzaladıklarını ve bu belediyelere nikah için müracaat edenlerin yönlendirildiğini söyledi.



Sağlıklı, huzurlu, mutlu aile ve güçlü toplum ilkesiyle başlattıkları eğitimlerinin ilkine 84 çiftin katıldığını aktaran Açar, çiftelere hukuk, sağlık ve iletişim konularında 60'ar dakikalık eğitim verildiğini belirtti.



Bu çalışmayı boşanma süreçlerinin önüne geçmek, ailelerin sıhhatli ve güçlü olması için gerçekleştirdiklerini dile getiren Açar, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ve dolayısıyla il müdürlüklerinin görev kapsamı içinde bulunan aile ve topluma yönelik hizmetler kapsamında yapılması gereken önleyici ve koruyucu çalışmalardan bir tanesidir." dedi.



Boşanmalarda çocuklar kadar çiftlerin de mağdur olduğunu bu durumun sadece kurumların altından kalkabileceği bir alan olmadığını, birey ve aileyle ilgili yaşanan sorunların aslında toplumun tamamını ilgilendirdiğini dile getiren Açar, bu nedenle ailenin parçalanmasını önlemek için önemli alışmalar yürüttüklerini kaydetti.



"Kesinlikle zorunlu hale getirilmeli"



Eğitime katılan çiftlerden Dilek Alpaslan, programın çok faydalı olduğunu söyledi.



İletişim, sağlık ve hukuk alanında bir takım bilgiler öğrendiğini işaret ederek, şunları kaydetti:



"Eşlerin birbirini daha iyi anlaması, daha çok empati kurmaları anlamında bu seminerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum, tavsiye ediyorum. Özellikle evlilik hazırlığı içinde olan çiftlere bu eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda aile içinde yaşanabilecek problemlerin en aza indirilmesi konusunda daha iyi bir adım atılmış olunacak."



"Zorunlu hale getirilmeli"



Eğitimlerin zorunlu olmasını isteyen Alpaslan, "Bence, kesinlikle zorunlu hale getirilmeli, çünkü öyle bir toplumda yaşıyoruz ki bazen birbirimizi hiç anlayamıyoruz. Bazen iki taraf aynı şeyi söylüyor ama kavga ediyorlar." ifadesini kullandı.



Eğitime nişanlısı Funda Sağdıç ile katılan Şefik Akış da programa katılmanın faydasını ileriki zamanda çok daha fazla göreceklerini söyledi.



Akış, programın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, "Daha güzel bir hayatı yaşayabilmemiz için bu bilgileri bize aktarmaları çok güzel oldu." dedi.



Sağdıç ise bu sayede sorunların daha aza inebileceğini dile getirerek, "Bugün bir meslek için üniversitede nasıl eğitim alıyorsak, evlilikte de eğitim şarttır. Bu tür eğitimlerin devam etmesini destekliyoruz. Toplumda bu gibi eğitimler artıkça boşanma oranları daha çok azalır, mutluluklar artar, evlilikler daha sağlık bir şekilde olur."