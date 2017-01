CHP Sözcüsü Böke'den Kılıçdaroğlu ile Bahçeli Görüşmesine İlişkin Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli görüşmesine ilişkin, "Bizim için Türkiye'nin çıkarları öncelikli olduğu için bu görüşmeyi önemsiyoruz. Bizler Türkiye'nin ortak geleceğinin yeniden inşa edilebilmesi için atılması gereken her adımı atmaya devam edeceğiz" dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında TBMM'de toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke ise MYK'nın gündemini TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Mecliste görüşülen anayasa değişikliği teklifine değinen Böke, "Meclisin bu gündemi maalesef çok zorlu ve hepimiz açısından da çok yaşamsal. Ama bu gündemin yanı sıra tüm ülkede hükümet tarafından özellikle konuşulmasın istenen, görülmesi istenen ve üstü farklı gündemler yaratılarak kapatılmaya çalışılan bir başka gerçek gündem var. Bir tarafta Türkiye Saray ve o sarayın siyasi ortakları tarafından dayatılmış olan bir siyasi gündem var, diğer tarafta ise vatandaşın gündemi yani 80 milyonun her geçen gün giderek zorlaşan günlük hayatının gerçek gündemi var. Hayatta kalma mücadelesi" diye konuştu.



"Türkiye ekonomisi hepimizi bütün bir ülkeyi karanlığa doğru daha fazla sürükleyen gelişmelerle karşı karşıya kalıyor"



"Cumhuriyete ve demokrasiye inanan vicdanı hür milletvekilleri mecliste her tür dayatmaya karşı var güçleriyle mücadele Edİyor" diyen Böke, "Bütün bunlar olurken Türkiye ekonomisi hepimizi bütün bir ülkeyi karanlığa doğru daha fazla sürükleyen gelişmelerle karşı karşıya kalıyor. Bu karanlık gelişmeler 80 milyonun ortak olduğu bir yarını ortadan kaldıran gerçekleri çok somut bir biçimde hayatımızın bir parçası yapıyor. Ekonomide yaşananlar bizlerin bugünü kararttığı gibi yarın da olacaklara dair çok somut bir resmi ortaya koyuyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız bütün ekonomik sorunlar esasında bize dayatılıyor olan rejim değişikliğinin ve bu siyasi inadın ne getireceğini de çok gerçekçi bir biçimde bize bugünden bir kabus olarak yaşatmış oluyor" ifadelerini kullandı.



"Fiili başkanlığın sonucunda Türkiye'de bugün 3 milyon 647 bin kişi iş arıyor"



Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 11.8'e çıktığını hatırlatan Böke, "Resmi hesaplara göre şunu söylüyor bu rakam; fiili başkanlık tarihinden beri Ağustos 2014'ten bugüne 1.7 puanlık bir artış var. Bu artış kararmış hayatlar anlamına geliyor. Ağustos 2014'te 3 milyon kişinin işsiz olduğu Türkiye'den bugün 2 yıllık fiili başkanlık sistemi sonucunda 3.6 milyon, 647 bin kişinin daha işsiz olduğu hayatının karardığı bir Türkiye'ye taşındığımızın göstergesi. Fiili başkanlığın sonucunda Türkiye'de bugün 3 milyon 647 bin kişi iş arıyor, iş bulmaya ihtiyacı var ama bulamıyor. İş arayıp bulamayacağına dair umudunu yitirmiş olan, iş aramaya dahi mecali kalmamış olan milyonlar var. Bu kişileri de eklediğimizde Türkiye'de 6,5 milyon kişinin üzerinde işsiz olduğu ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.



"104 liralık asgari ücret zammı cüzdana girmeden buharlaşmış durumda"



Türk Lirası'nın değer kaybetmesinin 80 milyonun cebini erittiğini söyleyen Böke, şunları kaydetti:



"Cebimize zorla giriyor olan bu ücretler maaşlar emekli maaşları daha cüzdana girmeden eriyip yok oluyor. Hükümet 2016 yılının son iş gününe dönerken 2017 net asgari ücretini bin 404 lira olarak açıkladı. 29 Aralık 2016 günü dolar kuru 3.53 'tü. Asgari ücretin bin 404 lira olacağı açıklandığı gün eğer dolar satın alıyor olsaydık o gün asgari ücretlinin ücreti 397,5 dolardı. Bugün 18 gün sonra TL'nin değer kaybı sonucunda aynı asgari ücret 371 dolara gerilemiş vaziyette. Asgari ücretli daha bir senenin iki haftası geçmişken asgari ücret cebine girmeden asgari ücret 27 dolar erimiş vaziyette. 104 liralık asgari ücret zammı cüzdana girmeden buharlaşmış durumda. Bir kişinin siyasi ihtirası yüzünden, o siyasi ihtirası dayatan rejim değişikliği inadı yüzünden bu inadı iki senedir uyguluyor olması yüzünden yok olmuş. Bugün asgari ücretli zammını alamadan fakirleşmiş. Israr edilen rejim değişikliğinin gerçekleştiği takdirde 80 milyona neler yaşatacağı çok açık. Fakirleşeceğiz, işsiz kalacağız, cebimizde TL değersizleşecek, Türkiye dünya liginde küme düşecek. İtirazımız bu yüzden. Biz 80 milyonun ortak geleceği için başka bir Türkiye hayali gerçekleşsin diye bir mücadele vermek durumundayız."



"Bugün tarihi bir gün"



Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin 2'nci turuna değinen Böke, "Bugün Genel Kurul'da Gazi Meclisin çatısı altında, bu anayasa değişikliği teklifinin bu rejim değişikliğinin 2'nci tur görüşmeleri başlayacak. Bugün tarihi bir gün. Çünkü bu rejim değişikliği Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve hepimizin ortak geleceğini yok etmek istiyor, bu meclisi fesh etmek istiyor. Biz CHP olarak rejim değişikliği teklifinin meclise geldiği andan itibaren komisyon görüşmelerine ve o görüşmelerden genel kuruldaki görüşmelere kadar tüm aşamalarında AKP'nin hukuka uymayan kimi zaman saldırılara, kaba güç kullanımına kadar giden her türlü baskısına rağmen son derece onurlu ve bu ülkenin kurucu partisine yakışan bir mücadele verdik. Gururla söylüyorum, birileri seçmenlerinden aldıkları kutsal emaneti sarayın vesayetine sokmak için uğraşıyor, birileri ise namusları üzerine yemin ettiği, emanet aldığı anayasayı cumhuriyeti ve anayasal demokratik düzeni milletten aldığı emanete sahip çıkmak için mücadele veriyor. AKP'nin meclise adeta anayasa oylamasını açık olarak yapılmasının dayatılması, oylamalara doğrudan müdahale eden hukuk tanımaz tutumu belki de geçtiğimiz hafta meclisin en kara günleri olarak tarihe yazıldı. AKP ve ortaklarının rejim değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmeleri işte bu kara tarihin gölgesinde başlayacak. Biz CHP olarak geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da anayasanın, iç tüzüğün ve hukukun ve milletin bizlere yüklemiş oldukları yükümlülükleri ve sorumlulukları yerine getirmek üzere hakkımızı ve hepimizin hakkını ve geleceğini korumak için mücadele etmeye, gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. AKP ve ortaklarının cebren ve hile ile de olsa kabul ettirmeye çalıştığı bu rejim değişikliği teklifine sonuna kadar direneceğiz" açıklamasında bulundu.



"Türkiye'nin ortak geleceğinin yeniden inşa edilebilmesi için atılması gereken her adımı atmaya devam edeceğiz"



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Böke, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili soruya, "Sayın Genel Başkanımız toplantını çıkışında sizlerle paylaşmıştı. MHP Türkiye siyasi tarihi açısından önemli bir partidir. 'Esas olan vatandır, gerisi teferruattır' diyen yaklaşımımızla Sayın Genel Başkanımız, Sayın Bahçeli ile bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme gerçekleşti. Bizim için Türkiye'nin çıkarları öncelikli olduğu için bu görüşmeyi önemsiyoruz. Nezaket çerçevesinde 45 dakikalık bir görüşme gerçekleşmiş, Sayın Genel Başkanımız bizim biraz önce tekrar ifade ettiğimiz; Türkiye'nin geleceğine dair bütün kaygıları Sayın Bahçeli ile bu görüşme çerçevesinde paylaşmıştır. Bizler Türkiye'nin ortak geleceğinin yeniden inşa edilebilmesi için atılması gereken her adımı atmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi.



"Bizim gözümüzde esas olan vatan ve Twitter'daki yazışmalar birer teferruattır"



MHP Lideri Bahçeli'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme öncesinde yaptığı açıklamaların hatırlatması üzerine Böke, "Esas olan vatan ise gerisi teferruattır derken bizim gözümüzde esas olan vatan ve Twitter'daki yazışmalar birer teferruattır. Bu teferruatların detayının sorulması gereken merci biz değiliz, MHP'dir" değerlendirmesinden bulundu.



"Erken seçim ve sandık bir tehdit ve şantaj unsuru olamaz"



Böke, erken seçime ilişkin sorulan bir soruya ise şu değerlendirmede bulundu:



"Erken seçime dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü çok net ve açıktır. Geçtiğimiz hafta da söyledik. Erken seçim ve sandık bir tehdit ve şantaj unsuru olamaz. Bizler için erken seçim milletin görüşünün alınması için demokratik bir haktır. Hodri meydan deme sebebimiz budur. Bu görüşümüzde de en ufak bir değişiklik yoktur. Ancak bugünün gündemi bizlere dayatılan rejim değişikliği gündemidir. Bu gündemi saptırmamayı da Türkiye'nin geleceği açısından çok önemsiyoruz."



"Bu getirilmiş olan anaysa değişikliği teklifi bırakınız kuvvetler ayrılığını güçlendirmeyi tamamen ortadan kaldırmaktadır"



Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili sorulan soru üzerine ise Böke, "Bu getirilmiş olan anayasa değişikliği teklifi bırakınız kuvvetler ayrılığını güçlendirmeyi tamamen ortadan kaldırmaktadır. Her şeyi tek bir kişiye ve sarayın vesayetine teslim edecek bir öneri karşımızda durmaktadır. Öyle ki HSYK'nın neredeyse hepsini sarayın belirleyeceği, hukukun tamamen saraya bağlanacağı, meclisin fesh edileceği, bakanların milletin seçtiklerinden değil, bürokratlardan ve sarayın seçtiklerinden oluşacağı yeni bir düzen inşasından bahsediliyor. Böyle bir düzende bütün güçler tek elde toplanmışken vesayetlerin anası saray haline getirilmişken burada bir kuvvetler ayrılığından bahsetmek maalesef doğru bilgi vermemek anlamına geliyor. Bu rejim değişikliği kuvvetler ayrılığını tamamen ortadan kaldıran ve Türkiye'yi sarayın iki dudağı arasına teslim eden bir anayasa değişikliği teklifidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA