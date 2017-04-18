CHP, Referandumun İptali İçin Resmen YSK'ya Başvurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum iptal edilmesi için YSK'ya başvurdu. Tezcan, "Baskı ve tehditle alınamayan sonuç YSK devreye sokularak alınmaya çalışılmıştır. Bu seçim meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçimdir" dedi.

"'HAYIR' DİYENLERİN KAZANDIĞINI HERKES BİLİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referanduma ilişkin YSK'ya parti adına itirazda bulunurken, "Referandumda hayır diyenlerin kazandığını herkes biliyor. Baskı ve tehditle alınamayan sonuç YSK devreye sokularak alınmaya çalışılmıştır. Bu seçim meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçimdir" dedi.

"YSK DEVREYE SOKULDU"

Sandıklara verilen eksik oylar ve mühürsüz zarfların gerçeği ortaya çıkardığını belirten Tezcan, "Paketler çalınmış, dışarıda üretilmiş oylar kullanıldı. Mühür vurulmadan oy kullanıldı. Tüm bunlara rağmen sonuç alınamadı, YSK devreye sokuldu" ifadelerini kullanıldı.

VATAN PARTİSİ DE İPTALİNİ İSTEDİ

Öte yandan Vatan Partisi heyeti de halk oylamasının iptaline ilişkin talebini içeren dilekçeyi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sundu.