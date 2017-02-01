CHP'li İnce'den Esnafa 'Hayırlı İşler'

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partililerle birlikte esnaf ziyareti yaptı. Esnafa referandumu hatırlatan İnce, "Hayırlı işler" dedi. İnce, anayasa değişikliğiyle ilgili referandumda, Yalova'dan 'hayır' çıkacağını iddia etti. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ziyaret öncesi il başkanlığı binasında partililerle bir araya gelirken anayasa değişikliği referandumuna değindi. Yalova'dan referanduma 'hayır' sonucu çıkacağını iddia eden İnce, "Yalova'ya 'hayır' yakışır. Bunu herkese anlatacağız. 7 gün 24 saat zor bir iş bekliyor bizi. Ben, başka vilayetlere de gideceğim. Hopa'dan başlayacağız, İğneada'dan çıkacağız. İskenderun'dan başlayıp Datça'dan çıkacağız. Hakkari'den başlayıp Artvin'den çıkacağız. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatan demektir" diye konuştu. Anayasanın değişmesi halinde Türkiye'yi nelerin beklediğini anlatacaklarını belirten İnce, şöyle devam etti:



"Kimseyi kırmadan dökmeden, bunun neler getireceğini anlatacağız. Yasama yetkisinin milletten alınıp tek kişiye verileceğini, 80 milyonun bütçesini bir kişinin yapacağını anlatacağız. Pes etmeyeceğiz. Atatürk'e verilmeyen meclisi feshetme yetkisini bir kişiye verilmesini anlatacağız. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'e başkomutanlık yasası 3 aylığına verildi. Şu anda ömür boyu başkomutanlık vereceğiz. İnsanları referandumda hayır demesi için ikna edeceğiz. Hiç gitmeyebilir seçilen biri. Giderken de oğluna devredebilir. Böyle bir şey olamaz. 1876'dan beri bir demokrasi mücadelemiz var. 140 yıllık bu mücadeleyi sonlandıramayız. Bu CHP ile AKP arasında bir yarış da değildir. Bir parti meselesi de değildir. Bunu anlatacağız insanlara. İkna edeceğiz." - Yalova