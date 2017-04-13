CHP'li Ağbaba'dan 'Hayır' Videosu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Evet" oyu isteyenlerin anlatacak bir şeyleri olmadığını ortaya koydu. "Tamam da Neden Evet diyelim?" diye soran Ağbaba, "Neden evet sorusunun cevabı yok. Zaten bu seçim bir parti meselesi de değil, bu bir memleket meselesi" mesajını paylaştı.