CHP İl Kadın Kollarından Başkan Çerçioğlu'na Ziyaret

CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.



Aydın İl Kadın Kolları olarak Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret ettiklerini belirten Özdemir, "Başkan Çerçioğlu hayata geçirdiği projeler ile tüm Türkiye'ye örnek olmuş, bayanların gururu haline gelmiştir. Birçok vatandaşımızın Özlem Çerçioğlu'na selamları var onları iletmeye geldik. Sayın Başkanı ziyaret etmekten dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.



Nazik ziyaretlerinden dolayı Özdemir ve yönetimine teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, Aydın İl Kadın Kolları'na çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN