CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu Açıklaması

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman ezilenlerin yanında olacaktır. Bu ülke bugünleri atlatacak ama hukuk herkese bir gün gelecek lazım olacaktır." dedi.



Gaytancıoğlu, bazı CHP milletvekilleriyle, kamudan açığa alınan KESK üyelerine ilişkin Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak her zaman ezilenlerin yanında olacaklarını söyledi.



Okan Gaytancıoğlu, "Bugün KESK'in yanındayız yarın başka arkadaşlarımız olmasın diye bu açıklamayı yapıyoruz. Arkadaşlarımız FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilişkilendirilmek istenmektedir." diye konuştu.



AK Parti'nin artık Türkiye'yi yönetemediğini ileri süren Gaytancıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman ezilenlerin yanında olacaktır. Bu ülke bugünleri atlatacak ama hukuk herkese bir gün gelecek lazım olacaktır." ifadelerini kullandı.



Gaytancıoğlu, hak arama mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, kimsenin hüküm giymeden suçlanamayacağına dikkati çekti.



CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise Türkiye'de siyasi iklimin, düşüncenin özgürce ifadesini sınırlandırmış durumda olduğunu ileri sürdü. Sındır, "Toplum belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bütün darbeler döneminde hiç yaşanmadığı kadar bir baskı, korku, sindirme süreci içerisine sokulmuş durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.



CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 15 Temmuz darbe girişiminin gerçek sorumluları, siyasi ayakları ortaya çıkarılmadığı, siyasetçilerden hesap sorulmadığı sürece, gözaltına alınan, işinden alıkonulan, tutuklanan ve hukuk tarafından suçu kesinleşmemiş hiç kimseyi suçlu kabul etmediklerini söyledi.



Açıklamaya, TMMOB ve KESK üyeleri de katılarak destek verdi.