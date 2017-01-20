CHP Bursa Milletvekili Sarıbal Açıklaması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ), sadece bir tarım işletmesi veya yeşil alan olmadığını belirterek, "Toplumsal belleğin oluştuğu bir yerdir." dedi.



Sarıbal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 12 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yönetmeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Atatürk'ün, kardeşinden bile esirgeyerek halka emanet ettiği AOÇ'nin, bir yağma ve talanın hedefi haline geldiğini öne süren Sarıbal, "Sayıştay raporu doğrultusunda AOÇ'nin büyük bölümü kiralamalarla işgal edilmiştir. Metrekaresi 30 kuruşa kiralanan AOÇ'nin alacaklarının yüzde 99'u da Ankara Büyükşehir Belediyesine aittir." diye konuştu.



Sayıştay raporunda, AOÇ'nin gayrimenkullerinin kira bedellerinin piyasa rayicinin altında olduğunu ifade eden Sarıbal, raporda uzun süreli kiralamalarda kira bedellerinin günün ekonomik koşullarına göre yeniden gözden geçirilmesinin istendiğini aktardı.



AOÇ'nin satım ve kiraya verme işlerine dair yönetmeliğin, Atatürk'ün şartlı bağışına ve AOÇ'nin kuruluş kanununa aykırı olduğunu öne süren Sarıbal, "AOÇ, sadece bir tarım işletmesi veya bir yeşil alan değil, toplumsal bir bellek alanıdır. Atatürk tarafından tüm halkımıza emanet edilmiş olan AOÇ'nin ilgili yönetmelik ile bürokrasiye sınırsız kiralama yetkisi verilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.



Sarıbal, AOÇ'nin amacı dışında kullanılmasına izin verenlere ve Atatürk'ün vasiyetini ihlal edenlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.