Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "CHP anayasayı ve milli iradenin kararını ihlal ediyor" dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Kocaeli İl Binasını ziyaret ederek referandumda çıkan sonucu değerlendirdi. Toplantıya Bakan Işık'ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsetttin Ceyhan ve yönetimi katıldı. AK Parti Kocaeli İl Binasında gerçekleştirilen toplantıda referandum sürecini değerlendiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Türkiye demokratik olgunluğunu halk oylamasıyla birlikte bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oldu. Bu kampanya sürecinde yoğun çalışmalar yapıldı. Ama 16 Nisan'da halkımız sandığa gitti ve tercihini ortaya koydu. 16 Nisan' ortaya konan tercih Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini onaylayan bir tercihtir" dedi.



"CHP ANAYASAYI VE MİLLİ İRADENİN KARARINI İHLAL EDİYOR"



CHP'nin anayasayı ve milli iradenin kararını ihlal ettiğini söyleyen Bakan Işık, "Demokrasilerde beşeri anlamdaki en büyük güç milli iradedir. Dolayısıyla herkesin bu noktada sonucu kabullenmesi ve ortaya konan millet iradesine saygı duyması gerekir. Millet iradesini kabullenmemek, millet iradesini mahkemelere taşımak demokratik bir ülkede asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Anayasanın 79. Maddesi çok açıktır. Yüksek seçim kurulu kararları kesindir. Bu kararlara yönelik herhangi bir merciye başvuruda bulunamaz. Şu anda CHP'nin yaptığına bakarsanız aslında anayasa ihlali yapıyor. Bir taraftan hukuki olarak anayasayı ihlal ediyor, diğer taraftan da ortaya çıkan millet iradesini tanımadığını aslında bütün her tarafa göstermiş oldu. Elbette CHP'yi destekleyen, cesaretlendiren bir takım iç ve dış mihrakları olduğunu da görüyoruz. Anayasanın bu kadar açık hükmü varken CHP'nin bu şekilde hareket etmesinin altındaki bana göre gerçek sebep kendi iç tartışmaları engellemek, kendi içlerinde genel başkanlarına yönelik oluşan ve oluşacak tartışmayı kesme niyetidir. Ancak bunu engellemenin başka yolları da varken millet iradesini tartışmaya açmak ve Türkiye'de seçimlerin üstüne gölge düşürme gayreti içinde bulunmak CHP'ye hiçbir şey kazandırmaz" diye konuştu.



"16 NİSAN'DA ORTAYA ÇIKAN SONUÇ BİZİM AÇIMIZDAN GERÇEKTEN BİR BAŞARIDIR"



16 Nisan'da ortaya çıkan sonucun başarılı olduğunu söyleyen Bakan Işık, "16 Nisan'da ortaya çıkan sonuç bizim açımızdan gerçekten bir başarıdır. Elbette bunun verdiği mesajlarda var. Verilen bu mesajları hepimiz değerlendirmek zorundayız. Biraz önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye büyük bir sistem değişikliği yapmıştır. Türkiye'de çok uzun yıllardır tartışılan ama halk desteği yüzde 35'i geçmeyen bir sistem değişikliğini halk yüzde 51.4 ile yapmıştır" ifadelerini kullandı.



(İHA)