Ceylan Ertem, Yeni albümü "Yine de Amin" tanıtım turnesi kapsamında sizlerle...



1999 yılında müzikal şarkıcılığı ve müzikoloji eğitimleri için İstanbul'a taşınan Ceylan Ertem, 2000 yılında rock grubu anima'ya katıldı. 2006 yılında Sony Müzik etiketiyle ilk albümleri 'animasal' yayınlandı.Phillipp Gropper ile Almanya'da, United Fools ile birlikte Fransa'da, Barana ile birlikte Hollanda'da müzik üretti, albüm kaydetti ve turneler gerçekleştirdi.



2010 yılında ilk solo albümü 'Soluk', 2012 yılında ise 'Ütopyalar Güzeldir' albümü yayınlandı. Her iki albüm de birçok eleştirmen tarafından olumlu yorumlar aldı ve yılın en iyi albümleri arasına girdi.



Barana ile Amsterdam'da kaydettikleri Xenolopolis albümü Baykuş Müzik etiketiyle yayınlandı. Kasım 2014 tarihi itibariyle ise Sony Müzik etiketiyle 3. solo albümü Amansız Gücenik'i paylaşan Ceyl'an Ertem'i, Nisan ayında JazzAhead sahnesinde gördük.



2015 sonunda, içinde 10 adet yeniden yorumun yer aldığı YUH! albümünü dinleyicileri ile paylaştı.



Türkiye'nin doğusunda, Gaziantep' de kaydettiği son albümü 'Yine de Amin'i Şubat ayında gün yüzüne çıkaran şarkıcı ve şarkı yazarı, yurt içi ve yurt dışı konserlerine durmaksızın devam ediyor.



Detaylar :



İl : Kütahya



İlce : Merkez



Mekan : Hilton Otel Kütahya



Mekan Adresi : Servi Mahallesi, Atatürk Bulvarı No: 21 43030



Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ceylan Ertem



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır