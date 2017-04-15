Ceyhun Yılmaz 12 Yaşındaki Halini Instagram Hesabından Paylaştı
Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, henüz 12 yaşındayken çekilen fotoğrafını, "Sezen Aksu çalıyor altta. Bahçelievler Bora Apartmanı, komşumuz Saniye Abla'nın evi." notuyla paylaştı.
Şu sıralar ünlü isimlerin Instagram hesaplarından gençlik ve çocukluk dönemlerine ait fotoğraflarını paylaşmaları moda haline geldi
12 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI
Instagram furyasına komedyen Ceyhun Yılmaz da katıldı. 1976 doğumlu ünlü komedyen, 12 yaşındayken 1988 yılında komşularının evinde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
"SEZEN AKSU ÇALIYOR ALTTA"
Yılmaz paylaşımına, "Size son kez söylüyorum Patron benim...! 1988 ve Sezen Aksu çalıyor altta. Bahçelievler Bora Apartmanı, komşumuz Saniye Abla'nın evi."
sponsored ads