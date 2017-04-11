Ceyda Düvenci'nin Çocukluk Fotoğrafını Görenler Gözlerine İnanamadı

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Düvenci'nin gazete okurken çekilen çocukluk fotoğrafını görenler, şimdiki haline benzetmekte zorlandı.

"OKUMAK BİZİM İŞİMİZ"

1977 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ceyda Düvenci, henüz 2 - 3 yaşlarında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına "Okumak bizim işimiz... Biraz erken başlamışım sanırım." notunu ekledi.

İşte Ceyda Düvenci'nin Instagram paylaşımı: