Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bolat'tan Başkan Duymuş'a Ziyaret

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bulut, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Geçtiğimiz aylarda görevine başlayan Bolat, Başkan Duymuş'u makamında ziyaret etti. Vezirhan Beldesi'nin çevre ve şehircilik konuları hakkında kısa bir değerlendirilmesinin yapıldığı ziyaret karşılıklı istişarelerle son buldu. - BİLECİK