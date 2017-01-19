Çevre Bilinci Seminerleri Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre bilincini arttırılması amacıyla düzenlenen eğitim seminerleri Bodrum genelindeki okullarda devam ediyor.



Analog Atıkları Yönetim Planı kapsamında Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve TEM-ÇEV'in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu kez de Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu'ndaki 440 öğrenci, atık, çevre kirliliği ve geri dönüşüm konularında bilgilendirildi.



Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli İpek Civelek tarafından çeşitli sunum, video ve uygulamalı örneklerle desteklendirilerek verilen seminerin sonunda, öğrencilere geri dönüşümle ilgili kitap, broşür ve afiş hediye edildi.



2016-2017 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminde yaklaşık 5 bin öğrenciye verilen eğitimin yarıyıl tatilinden sonra da tüm ilkokullarda devam edeceği, dönem sonunda da Bodrum Belediyesi sınırları içerisindeki tüm okullarda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. - MUĞLA