Çeşme'de Tiyatro Keyfi
İzmir’in Çeşme ilçesinde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Tiyatro Grubunun sahnelediği "TV Cumhuriyeti" adlı tiyatro oyunu Çeşmeli sanatseverler tarafından ilgi ile izlendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Tiyatro Grubunun sahnelediği "TV Cumhuriyeti" adlı tiyatro oyunu Çeşmeli sanatseverler tarafından ilgi ile izlendi.
Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Vedat Murat Güzel'in yönettiği oyun, Çeşme Çakabey Kültür Merkezinde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Tiyatro Grubu tarafından ücretsiz oynandı. TV Cumhuriyeti adlı oyunda, Ayhan Varol, Bahar Çelebioğlu, Filiz Demir, Gonca Eke, Helin Mutlu, Naim Güner, Nevin Çetintaş, Pınar Özcan, Sabise Tamer, Sadık Tarkın, Seda Yanar ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu rol aldı. Çeşmeli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, büyük alkış aldı. Oyun, - İZMİR