Çeşme Açıklarında Geminin Karaya Oturması

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Şehrazat Mercan, aralık ayında "Lady Tuna" adlı geminin Çeşme'de kayalıklara oturması sonucu çevre felaketine neden olmasına ilişkin, "Elimizdeki kanun yönetmeliğine göre vali ya da kaymakamın en başta acil müdahale merkezi kurması gerekiyordu. Sürece baktığımızda bu yönetmeliğe uygun bir çalışma yapılmamış. Biz tozu, kiri halının altına süpürmekle kurtulamayız." dedi.



Geminin neden olduğu zarara ilişkin başlatılacak hukuki süreçle ilgili Ildır Mahallesi'ndeki balıkçıların talebi üzerine mahalledeki kahvehanede bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Mercan, kaza sonrası Ildır'da artık balık yetiştirilemeyeceği ve turizm yapılamayacağı şeklinde görüşler olduğunu belirterek, "Avukat arkadaşlarımız bir tespit çalışması yaptılar. Bu kaza sonrası denizin ne kadar kirlendiğini ortaya çıkaracaklar. Yaşanan kaza sonrası yapılacak çalışmalarda yer alacak insanların siyasi kimliklerini bir kenara bırakması gerekir. Bu olay herkesi etkileyecek. Bu nedenle ortak hareket edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin stratejik kalkınma planlarına bakıldığında bölgenin turizm ve tarım alanı olarak belirlendiğinin görüldüğünü kaydeden Mercan, şöyle devam etti:



"Elimizdeki kanun yönetmeliğine göre vali ya da kaymakamın en başta acil müdahale merkezi kurması gerekiyordu. Bunun bütçesi oluşturularak olaya müdahale edilmesi gerekiyordu. Sürece baktığımızda bu yönetmeliğe uygun bir çalışma yapılmamış. Biz tozu, kiri halının altına süpürmekle kurtulamayız. Sizin yapmanız gereken, bir gönüllü çalışma gurubu oluşturmak. Sizin tazminat haklarınız var. Herkesin bu olaydan zarar gördüğü kesin. Yaygın ama kontrollü bir çalışma gerçekleştirmeniz gerekiyor."



Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Doğan da kaza sonrası körfezin mutlaka etkileneceğini söyledi. Ildırlı olduğunu aktaran Doç. Dr. Doğan, "Bu kaza, hiç kimsenin beklemediği bir olaydı. İzlediğimiz kadarı ile müdahalede de geç kalındı." diye konuştu.



Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz ise çevre kirliliğinin bölgeye çok zarar verdiğini belirtti, kazaya geç müdahale edildiğini iddia etti.



Orkinos çiftliğindeki balıkları limana taşıyan gemi, 18 Aralık'ta Çeşme Ildır mevkisinin 3 mil açığında seyir halindeyken balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaptığı sırada kayalıklara oturmuş, gövdesinde oluşan yırtık nedeniyle denize akaryakıt sızdırmıştı.