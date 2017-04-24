Cep Telefonu Hırsızlığı Anı Güvenlik Kamerasında

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu hırsızlığı anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Karşıyaka ilçesindeki cep telefonu satan mağazaya gelen kimliği belirlenemeyen zanlı, çalışanların müşteriyle ilgilendiği sırada vitrindeki bir cep telefonunu alarak kaçtı.



Telefonlardan birinin eksik olduğunu fark eden mağaza çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Zanlının cep telefonunu alıp mağazadan ayrıldığını gören mağaza çalışanları durumu polise bildirdi.



Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Kayıtlarda mağazaya müşteri olarak gelen zanlının, vitrindeki cep telefonunu çantasına koyarak, iş yerinden çıktığı görülüyor.