Çemişgezekli Revan Teog Birinci Oldu

Çemişgezekli öğrenci Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) birinci dönem sınavında sorulan 120 sorunun tümünü doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasına girdi.



Babasının kamu görevlisi oluşundan dolayı Antalya'da özel bir kolejde eğitim gören Çemişgezekli Öğrenci Müfide Revan Özükan, özellikle tıp alanında bilim insanı olmayı hedeflediğini söyledi. İkinci sınavda da aynı başarı için çalışacağını belirten Çemişgezekli öğrenci Müfide Revan Özükan, "Babamın kamu görevlisi oluşundan dolayı Antalya'da yaşıyoruz. Eğitimime Antalya'da devam ediyorum. Sınav sonucum benimle birlikte bütün ailemi mutlu etti. İkinci sınavda da aynı sonuç için çalışacağım. İleride özellikle tıp alanında araştırmalar yapan bir bilim insanı olmak hedefimde var. Aslında en büyük hedefim büyüyünce insanlara faydalı olmak. Başarımda öğretmenlerimin ve ailemin büyük katkısı var. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Memleketim Çemişgezek'e de selamlarımı gönderiyorum. Çemişgezek sonuç olarak, bildiğim kadarıyla geçen yıl Ömür, Mahir ve Elazığ'da eğitim gören Cansel isimli arkadaşlarımla birlikte üç tane birinci çıkardı. Çemişgezek bu konuda başarıya yabancı bir yer değil. Herkese selamlarımı gönderiyorum" dedi.



Kızının başarısından gurur duyduğunu belirten baba Tamer Özükan ise, "Kızımın başaracağına inanıyorduk. Allah bu mutluluğu çocuğu eğitim gören herkese nasip etsin. Gerçekten kızımın büyük bir emeği var. Emeğinin hakkını görmek elbette ki ailesi olarak bizleri mutlu etti. Bu mutluluğu yaşattığı için biricik kızım Müfide Revan'a ve emeği dokunan öğretmenlerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - TUNCELİ