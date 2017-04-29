Cemaatlerin Umre kavgasında ikinci perde!

İsmailağa Cemaati'ne bağlı olduğu iddia edilen iki grubun 25 Nisan akşamı, Kabe'ye bir km uzaklıktaki otellerinin önünde sözlü tartışma sonrası kavga ettikleri, çok sayıda kişinin yaralandığı ortaya çıkmıştı. İki grup sosyal medya hesaplarından kavga sonrası hastaneden çeşiti paylaşımlar yaparken, birbirlerini suçlamışlardı.

SERT AÇIKLAMALAR GELDİ

Yaşanan kavga olayının ortaya çıkmasından sonra iki gruptan ardı ardına açıklamlar geldi. Kıyamder, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Kutsal topraklarda dahi fitne eteşini körüklemekten geri durmayan Masum Bayraktar ve müntesipleri kirli hesapları uğruna kendilerinden beklendiği gibi hiç bir zaman tasvip etmediğimiz görüntüler oluşmasına sebebiyet vermişlerdir' denilirken, kavganın diğer tarafı Fatih Medreseleri'nden yapılan açıklamada ise, "İslam ahlakından zerre nasibi olmayan sözde bir umreci bir grup, Mekke'deki otel lobisinde Masum Bayraktar Hoca Efendiye ve kafilesine hunharca saldırdı. Küfrün ve fitnenin aktörleri olan hainler bu kez emin belde olan mübarek topraklarda kol geziyordu.' denildi.

KAVGA OLAYI YARGIYA GİDİYOR

İki grup arasındaki gerginlik devam Kıyam Der'den yeni bir hamle daha geldi. Kıyam Der Başkanı Emin Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu yaşanan kavgayla ilgili bundan sonra avukatlarının devreye girdiğini açıkladı.

(Hürriyet)