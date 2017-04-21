Cem Yılmaz'dan "Arif V 216"ya Özge Özberk Transferi
Cem Yılmaz, 2018'de vizyona girecek olan filmi "Arif V 216"nın oyuncu kadrosuna Özge Özberk'i de dahil etti.
Cem Yılmaz 2018 Ocak ayında vizyona girecek olan filmi "Arif V 216"nın oyuncu kadrosunu belirlemeye başladı.
BOMBAYI INSTAGRAM'DAN PATLATTI
Her geçen gün filmde oynayacak oyuncuların isimlerini bir bir Instagram paylaşımlarıyla hayranlarına duyuran Cem Yılmaz, son paylaşımıyla bombayı patlattı.
CEKU EFSANESİ 'ARİF V 216'DA DEVAM EDECEK
GORA ve AROG'da "Ceku" karakteriyle oynayan Özge Özberk, "Arif V 216"nın kadrosunda yerini aldı. Cem Yılmaz, Özge Özberk'le birlikte "Arif V 216"nın senaryosunu elinde tutarak çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, yeni gelişmeyi hayranlarına duyurdu.
İşte Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımı:
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