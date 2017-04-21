Cem Yılmaz'dan "Arif V 216"ya Özge Özberk Transferi

Cem Yılmaz 2018 Ocak ayında vizyona girecek olan filmi "Arif V 216"nın oyuncu kadrosunu belirlemeye başladı.

BOMBAYI INSTAGRAM'DAN PATLATTI

Her geçen gün filmde oynayacak oyuncuların isimlerini bir bir Instagram paylaşımlarıyla hayranlarına duyuran Cem Yılmaz, son paylaşımıyla bombayı patlattı.

CEKU EFSANESİ 'ARİF V 216'DA DEVAM EDECEK

GORA ve AROG'da "Ceku" karakteriyle oynayan Özge Özberk, "Arif V 216"nın kadrosunda yerini aldı. Cem Yılmaz, Özge Özberk'le birlikte "Arif V 216"nın senaryosunu elinde tutarak çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, yeni gelişmeyi hayranlarına duyurdu.

İşte Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımı: