Cem Adrian
Akustik konser serisi garajistanbul'da birbirinden özel konserler ile devam ediyor.
Akustik konser serisi garajistanbul'da birbirinden özel konserler ile devam ediyor. 28 Nisan'da Cem Adrian sizlerle olacak.
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Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : garajistanbul
Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A
Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Cem Adrian
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io