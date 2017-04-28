Cem Adrian

Akustik konser serisi garajistanbul'da birbirinden özel konserler ile devam ediyor.

Cem Adrian

Akustik konser serisi garajistanbul'da birbirinden özel konserler ile devam ediyor. 28 Nisan'da Cem Adrian sizlerle olacak.

*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : garajistanbul

Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Cem Adrian

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Garaj İstanbul, Garajistanbul, Cem Adrian, 28 Nisan, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Konser, Kaza, Hayır