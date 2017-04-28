Akustik konser serisi garajistanbul'da birbirinden özel konserler ile devam ediyor. 28 Nisan'da Cem Adrian sizlerle olacak.



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : garajistanbul



Mekan Adresi : Tomtom Mah. Yeni Çarşı Cad. Kaymakam Reşat Bey Sok. No: 11/A



Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Cem Adrian



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır