Çek Futbolcu Frantisek Rajtoral Için Tören (1)

- Çek futbolcu Frantisek Rajtoral için tören

Rajtoral'ın fotoğrafı ve forması

Sahadaki ekranda gösterilen görüntüler

Tören için gelenlerden görüntü

Taraftarların pankarta yazdıkları yazılar

Rajtoral'ın fotoğrafının bulunduğu yere karanfil koymaları

Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un önceki gün evinde ölü bulunan Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için tören düzenlendi.