Çek Futbolcu Frantisek Rajtoral Için Tören (1)
- Çek futbolcu Frantisek Rajtoral için tören Rajtoral'ın fotoğrafı ve forması Sahadaki ekranda gösterilen görüntüler Tören için gelenlerden görüntü Taraftarların pankarta yazdıkları yazılar Rajtoral'ın fotoğrafının bulunduğu yere karanfil koymaları Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Spor Toto...
- Çek futbolcu Frantisek Rajtoral için tören
Rajtoral'ın fotoğrafı ve forması
Sahadaki ekranda gösterilen görüntüler
Tören için gelenlerden görüntü
Taraftarların pankarta yazdıkları yazılar
Rajtoral'ın fotoğrafının bulunduğu yere karanfil koymaları
Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un önceki gün evinde ölü bulunan Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için tören düzenlendi.