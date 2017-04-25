Caz Eşliğinde Kahvaltı
İstanbullular, "Müzik Bizden, Kahvaltı Sizden" projesiyle, caz eşliğinde kahvaltı yapacak.
İstanbullular, "Müzik Bizden, Kahvaltı Sizden" projesiyle, caz eşliğinde kahvaltı yapacak.
Şişli Belediyesince düzenlenecek etkinlik, Maçka Sanatçılar Parkı'nda gerçekleştirilecek.
Proje kapsamında, her hafta pazar günü 10.30-12.30 saatlerinde farklı caz grupları, kahvaltı yapmaya gelenlere müzik dinletisi sunacak.
İlki 30 Nisan'da gerçekleştirilecek etkinlik; 7, 14 ve 21 Mayıs'ta da cazseverlerle buluşacak. 14 Mayıs'taki etkinlikte ise "Anneler Günü" kutlanacak.
Etkinlikte, "Nona and The Band", "İpek Göztepe Quartet", "Tuğba Doğan Quartet" ve "Burak Küçük Trio" sahne alacak.