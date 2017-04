İstanbullular, "Müzik Bizden, Kahvaltı Sizden" projesiyle, caz eşliğinde kahvaltı yapacak.



Şişli Belediyesince düzenlenecek etkinlik, Maçka Sanatçılar Parkı'nda gerçekleştirilecek.



Proje kapsamında, her hafta pazar günü 10.30-12.30 saatlerinde farklı caz grupları, kahvaltı yapmaya gelenlere müzik dinletisi sunacak.



İlki 30 Nisan'da gerçekleştirilecek etkinlik; 7, 14 ve 21 Mayıs'ta da cazseverlerle buluşacak. 14 Mayıs'taki etkinlikte ise "Anneler Günü" kutlanacak.



Etkinlikte, "Nona and The Band", "İpek Göztepe Quartet", "Tuğba Doğan Quartet" ve "Burak Küçük Trio" sahne alacak.