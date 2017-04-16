Çavuşoğlu, Seçim Sonuçlarını Takip Etmek Üzere AK Parti Antalya Il Başkanlığına Geldi - Antalya
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı.
Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanmaya başladı.
Antalya merkez ve ilçelerinde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, AK Parti İl Başkanlığı önüne platform ve dev ekran kuruldu. Ellerinde bayraklarla parti binasına gelen vatandaşlar, seçim sonuçlarını ekranlardan izliyor.
Alanya ilçesinde oyunu kullanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da parti binasına geldi. Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.
Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Çavuşoğlu, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, seçim sonuçlarını parti binasında takip ediyor.