Çatlıca'nın Göleti de Temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç'ın Çatlıca Mahallesinde hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışması yaptı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hayvan içme suyu göleti temizlik çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kırkağaç'ın Çatlıca Mahallesinde hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışması yaptı.



Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde hayvan içme suyu göletinde temizlik çalışması yapıyoruz. Bu kapsamda da Kırkağaç'ın Çatlıca Mahallesinde gölet temizliği yaptık. Hayvanların temiz ve sağlıklı su içebilmesi amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA