Çarşamba'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Adem T'nin (37) uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, şüphelinin evinde yaptığı aramada, 200 gram kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Adem T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.