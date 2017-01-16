Çarşamba'da Camilerden Hırsızlık İddiası

Çarşamba ilçesinde camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.



Üç camiden dizüstü bilgisayar, kamera kayıt cihazı çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları takip sonucu Uğur Y. (25), Ahmet Y. (24) ve Habib A'yı (26) gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerinde çalınan malzemeler de ele geçirildi.



Üç zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan, başka hırsızlık suçlarından da kaydı bulunan Uğur Y. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.