Çankaya'da Sivil Toplum Buluşmaları Sürüyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürerek referandum konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaretleri kapsamında Tokat Turhallılar Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi. Tokatlıların ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Tokatlıların benim gönlümde yeri ayrıdır. Benim tanıdığım bütün Tokatlılar hep yiğit insanlardır. ve böylesine yiğit insanların arasında olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Öğrendiğim kadarıyla Ankara'da yaşayan Tokatlıların hemen hemen hepsi Çankaya'da ikamet ediyormuş. Bu da bize ayrı bir gurur ve sorumluluk yüklüyor' diye konuştu.



Yaklaşan referandum öncesi yurttaş bilinciyle tüm seçmenlerin oy kullanması gerektiğini ifade eden Taşdelen, referandum a ilişkin görüşlerini de dernek üyeleriyle paylaştı. Taşdelen'in ziyaretine yoğun ilgi gösteren Turhallılar, "Referandum konusunda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile aynı görüşü paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" görüşünü ifade etti.



Derneklerinin 2007 yılında kurulduğunu hatırlatan Dernek Başkanı Ceyhun Beken ve yönetim kurulu üyeleri de Taşdelen'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA