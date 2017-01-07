Canaydınlı Miniklerin "Atık Materyallerden" Giysi Defilesi

Canaydın İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Bursa İli Nilüfer ilçesi Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi (UÇEP) kapsamında atık materyallerden velileriyle tasarlayıp yaptıkları giysileri defilede sergiledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Kaymakamlığı, Uludağ Üniversitesi (UÜ), Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfı Bursa Temsilciliği ortaklığında geçen yıl kasım ayında başlatılan Nilüfer UÇEP çalışmaları sürüyor.



Bireylerde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı, olumlu, kalıcı davranış değişikliklerin kazandırılması, doğal, tarihi, kültürel ve sosyo-estetik değerlerin korunması, aktif katılım sağlanması ve sorunların çözümünde görev almalarını sağlamak amacıyla çevre eğitim bilincinin yerleşmesine yönelik okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde bazı faaliyetler yapılıyor.



Atık materyallerden "çevre dostu" tasarımlar



Projenin "Atıklar" başlıklı etkinlikleri çerçevesinde merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nde yer alan Canaydın İlkokulu'nda bir defile sunuldu.



Ana sınıfını oluşturan 6 şubede okul öncesi eğitime devam eden minikler, proje kapsamında velileriyle kağıt, karton, plastik, metal gibi atık materyallerden kıyafetler tasarlayıp üretti.



İdareci, öğretmen ve velilerin katılımıyla okulun konferans salonunda gerçekleştirilen defilede kıyafetleri sunan minikler, atıkların geri dönüşümü konusundaki çevre duyarlılıklarıyla beğeni topladı.



"Batman", "prens", "uzaylı", "savaşçı" gibi kostümlerini tanıtan öğrenciler programın sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.



Nilüfer UÇEP çalışmaları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yürüyüş, ödül töreni ve karikatür sergisiyle sona erecek.