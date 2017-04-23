Çanakkale'de 23 Nisan Kutlamaları
- Çanakkale'de 23 Nisan kutlamalarıÇANAKKALE - Çanakkale'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor.
- Çanakkale'de 23 Nisan kutlamaları
ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor.
Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çelenk koyma töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk koyma törenine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Atatürk Öğretim Okulunda Furkan Yılmaz ve Güliz Korkmaz Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Daha sonra Barbaros İlk Öğretim Okulu öğrencilerinden Ayberk Kaçar, 23 Nisan yazısını okudu.
Günün anlam ve önemi binaen konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, "97'nci yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1920 tarihinde bir milletin yeniden şahlanışının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başladığı ve tarihe yazıldığı bir gündür" dedi.
Resmi çelenk koyma töreninin ardından törene katılan Cumhuriyet Halk Partisi İl örgütü alternatif çelenk koyma töreni gerçekleştirdi. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP İl Başkan Nejat Önder, Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş, Kadın ve Gençlik Kolları Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Ardından ise üzerlerinde Atatürk tişörtü bulunan çocuklar 'Atam İzindeyiz' yazılı çelengi Atatürk anıtına sundu.
Kutlamalar Halk Bahçesinde 23 Nisan Tahta At Çocuk Şenliğinde ve Kordonboyunda düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde devam ediyor.