Can Dostlarına Şefkat

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, sokak ve yaban hayvanlarına sahip çıkıyor.



Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 2 veteriner hekim ve 6 yardımcı personel ile can dostları için çalıştıklarını belirterek, "Bildiğiniz üzere şu an hizmet veren Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ni 29 Aralık 2007 tarihinde hizmete açmıştık. Kurulduğu ilk günden beri hem sokak hayvanlarına hem de sahipleri tarafından terkedilen hayvanlara ev sahipliği yapan binamız, gerek barınak, gerekse aşı ve tedavi noktasında can dostlarımıza hizmet vermekte. Veteriner Müdürlüğümüz 2016 yılı içerisinde 998 adet Belsis (Belediye Bilgi Sistemi), 9 adet Bimer (Başbakanlık İletişim Merkezi) üzerinden olmak üzere hayvan barınağımıza telefon ile gelen şikayetlerle birlikte toplam 2320 şikayeti çözüme kavuşturmuştur" şeklinde konuştu.



Aktaş, "Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde 2016 yılında 264 kedi ve köpek kısırlaştırılarak aşıları yapıldı küpe ve çip takılarak can dostlarımız alındıkları ortama bırakıldı. Ayrıca 178 köpek ve 42 kedi sahiplendirildi. Sahiplendirme konusunda Hayvan sever derneklerimizle özellikle Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) ile irtibat halindeyiz. Merkezimizde 135 can dostuna ilk müdahale tarzında tedavi ve 32'sine de yumuşak doku ve ortopedi ameliyatı gerçekleştirildi. Ayrıca yabani hayvanlara da merkezimiz kucağını açmaktadır" dedi. - BURSA