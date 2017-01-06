Çan'da Yoğun Kar Yağışı

Çan'da beklenen kar yağışı başladı.



Çan'da başlayan kar yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücülerin zincirsiz olarak ilçeden çıkışlarına izin vermezken, Çan Belediyesi de anons yaparak ilçe içindeki sürücüleri araçlarını güvenli bölgeye çekmeleri konusunda uyarıyor. İlçe içinden geçen kocabaş çayının da su seviyesinin yükseldiği Çan'da İl Özel idaresine ait şantiyede de köylerde olabilecek yol kapanmalarına karşı iş makineleri hazır bekletiliyor. Yetkililer mecbur olmadıkça özel araçların kullanılmaması konusunda uyarıda bulunurken, zincirsiz de yola çıkılmamasını istediler. - ÇANAKKALE