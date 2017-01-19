Çamlıkta Tahkimat Çalışması

Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde bulunan Çamlık Mesire Alanı'nın sahil kısmında deniz tahribatı olan bölümde kıyı koruma amaçlı tahkimat çalışması başlatıldı.



Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan Dolunay Mahallesi Çamlık Mesire Alanı'nda yenileme çalışmaları kapsamında deniz tarafında tahribat gören yerlerin düzenlenmesi için tahkimat çalışmaları başlattıklarını belirterek, "Çamlık Mesire Alanı Fatsa ilçemizde halkımızın piknik yaptığı ve gezip dolaştığı en gözde yerlerden bir tanesi. Bizim dönemimizden önce Çamlık Mesire Alanı kötü bir görünümdeydi. Çamlık bizden önce çöl çöp içerisinde bir yerdi. Biz göreve başladıktan sonra Çamlık Mesire Alanı'nda önemli düzenlemeler yapmıştık ve Çamlık bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. İlkbahar, yaz ve sonbaharda halkımız boş zamanını Çamlık'ta aileleri ile birlikte geçiriyor. Çamlık yeni yapacağımız çalışmalarla daha güzel bir görünüme kavuşacak. Şu anda bu alanın deniz tahribatından daha fazla zarar görmemesi için tahkimat çalışması başlattık. Bu çalışmayı kısa sürede tamamladıktan sonra yenileme çalışmalarına start vereceğiz" dedi. - ORDU