Cami Bahçesinde Eroin Satan Sanığa 18 Yıl Hapis

Eskişehir'de, geçen ekim ayında cami bahçesinde eroin satmaya çalışırken yakalanan sanığa, 18 yıl hapis cezası verildi.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Adnan Öztosun hazır bulundu.



Sanık Öztosun, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü.



Uyuşturucu satmadığını savunan Öztosun, "Ben bu maddenin kullanıcısıyım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Kent merkezindeki Reşadiye Camisi bahçesinde 18 Ekim'de eroin satmaya çalışan Adnan Öztosun, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Üzerindeki aramalarda 5 gram eroin bulunan Öztosun, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.