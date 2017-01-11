Çameli'nde Kardan Ev Yaptılar

Çameli ilçesinde kardan adam yapmayı sıradan gören bazı vatandaşlar kardan ev yaptı.



Yoğun kar yağışının yaşandığı Yeni Mahalle'de okulun tatil olmasını fırsat bilerek eğlenceye dönüştüren pek çok çocuk, zamanlarını kartopu oynayarak, kardan adam yaparak ve kızakla kayarak değerlendirdi.



Mahalle sakinlerinden Kerem Can ve arkadaşları ise kardan adam yerine kardan ev yaparken, küçük çocuklar yüksekliği 1,50 metreyi geçen kardan evin içine girerek eğlendi.



Kerem Can, "İlçemize o kadar çok kar yağdı ki kardan adam yapıp eğlenmek sıradan bir şey olurdu. Arkadaşlarla karın da çokluğundan yararlanarak kardan ev yaptık." dedi.