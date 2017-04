Çalınan Herakles'in heykeli Türkiye'ye geri getiriliyor

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'den yurt dışına çalınan tarihi eserlerle ilgili, "Avrupa ve Amerika'da maalesef ülkelerinizin ve ülkemizin tarihi eserler konusunda haklı taleplerine yeterince duyarlı davranmıyorlar. Çok büyük tarihi eserlerimiz yerlerinden sökülerek metropoliter ülkelerde sergileniyor. Bunların çalıntı olduğu bilene biline sergi konusu oluyor. Bu gerçekten insanlık adına utanç verici bir tutumdur. Hepimizin bu utanç verici tutumla ilgili mücadelede işbirliğine ihtiyacımız var" dedi. Avcı, İsviçre'ye götürülen Herakles heykelinin iadesi ile ilgili Türkiye'nin hukuk savaşı kazandığını da dile getirerek, "Mahkeme süreci tamamlandığı için kesinleşmiş Herakles heykelinin ülkemize iadesi kararını aldık. Önümüzdeki günlerde onu ülkemize getireceğiz. Her zaman bu kadar şanslı olamayız" ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Antalya Kundu'da düzenlenen 'Doğa, Kültürel ve Somut Olmayan Kültürel Miras' temalı Afrika-Türkiye Deneyim Paylaşımı Yuvarlak Masa Toplantısı devam ediyor. Toplantıda Afrika'nın 37 ülkesinden katılan UNESCO Milli Komisyon Sekreterleri'nin istek ve taleplerini dinleyen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'den çalınan eserlerle ilgili Avrupa ülkelerine sert açıklamalarda bulundu.

"Önemli eserler yeterince eğitimli uzman olmadığı için eserlerin dünya miras listesine kaydedilemedi"

Türkiye'nin UNESCO Milli Komisyonu'nunun iyi bir birikim ve tecrübeye sahip olduğunu belirten Bakan Nabi Avcı, bu tecrübeleri diğer ülkelerle de paylaşacaklarını dile getirdi. Afrika ülkelerinin pek çok Kültür varlığına sahip olduğunu kaydeden Avcı, adaylık dosyalarının hazırlık süresinde, yeterince eğitimli uzman olmadığı için eserlerin dünya miras listesine kaydedilemediğini söyledi. "Türkiye olarak geçmişte bizim de yaşadığımız bir sorundu bu" diyen Avcı, "Bazı eserlerin dünya miras listesine girmesi gecikmişti. Bu bakımdan bunun ortak bir sorun olduğu görülüyor. Dünyada da bunun başka örnekleri var. Bu konuda iyi bir süreç eğitimi, zannediyorum ülkelerimizin dünya miras listesindeki eser sayısını arttıracaktır" dedi.

"Bu bir hukuk zaferidir"

Benin UNSECO Milli Komisyonu Genel Sekreteri Fassinou Allagbrada'nın, "Fransızlar tarafından çalınan tarihi eserlerin geri alınması konusunda çok uğraştık, sizden de destek bekliyoruz" talebiyle ilgili konuşmasını sürdüren Avcı, "Fildişi Sahilinin gündeme getirdiği ve daha sonra pek çok arkadaşımızdan da ortak sorunumuz var. Ülkelerimizden kaçırılan tarihi ve kültürel eserlerin iadesi meselesi. Bu konuda Benin örnek verdi Benin. Fransaya kaçırılmış olan yasadışı yollarla götürülmüş olan tarihi eserlerin iadesi için yaptıkları müracaatın Fransa tarafından ret edildiği örneğini bizimle paylaştı. Benzer sorunlarla biz de karşılaşıyoruz. 3 gün sonra 25 Nisan'da New York'da müzayede yapılacak. ve burada Türkiye'den götürülmüş Kilia İdolü satışa sunulacak. Bu konuyla ilgili yasal girişimlerde bulunuyoruz. Ama şunu da biliyoruz yasal girişimler uzun zaman alabiliyor, çok teknik hukuk bilgisi ve mücadele süreci gerektiriyor. Evet bunları yapıyoruz, zaman zaman bunlarda başarılı olduğumuz örnekler de var. Mesela en son geçtiğimiz ay İsviçre'den, ülkemize iadesi mahkeme süreci tamamlandığı için kesinleşmiş Herakles heykelinin ülkemize iadesi kararını aldık. Önümüzdeki günlerde onu ülkemize getireceğiz. Her zaman bu kadar şanslı olamayız. Bu bir hukuk zaferidir."diye konuştu.

"Bunların çalıntı olduğu bilene biline sergi konusu oluyor"

Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirlerle İlgili 1970 yılında yapılan sözleşmeyi hatırlatan Bakan Avcı, sözleşmede hukuki bir cezai işleme tabi tutunulmadığını ancak Türkiye'de ise ciddi bir mücadelenin söz konusu olduğunu vurguladı. Avcı, "Mücadele konusunda Türkiye örnek bir tavır sergiliyor. Bütün gümrüklerimize Suriye'den Irak'tan tarihi eserlerin engellemesi adına eğitimler için çeşitli kataloglar hazırladık. Böylece gümrük çalışanlarımızın tarihi eser konusunda daha duyarlı olmalarını, bu konularda daha etkin gözlemlerde bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ama Avrupa ve Amerika'da maalesef ülkelerinizin ve ülkemizin tarihi eserler konusunda haklı taleplerine yeterince duyarlı davranmıyorlar. Bu konuda sağlam bir işbirliği oluşturmamız gerekiyor. Bu sadece Benin'in, Kenya'nın, Fil Dişi Sahili, Afrika ülkelerinin sorunu değil, hepimizin sorunu. Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye açık hava müzesi. Burada pek çok uygarlığın kalıntıları var. Bunların yurt dışına kaçırılması konusunda çok ciddi tedbirlerimiz var ama buna rağmen geçmişte özellikle çok büyük tarihi eserlerimiz yerlerinden sökülerek metropoliter ülkelerde sergileniyor. Bunların çalıntı olduğu bilene biline sergi konusu oluyor. Bu gerçekten insanlık adına utanç verici bir tutumdur. Hepimizin bu utanç verici tutumla ilgili mücadelede işbirliğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Afrika'ya FETÖ uyarısı

Son olarak Afrika ülkelerini FETÖ konusunda uyaran Avcı, "Ülkelerinizde faaliyet gösteren yabancı okullar konusunda hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Türk adı altında faaliyet gösteren okullar konusunda Türkiye'ye başvurmanızda fayda var. Milli eğitim bakanlığı ve Maarif Vakfı okullar konusunda gerekli bilgi desteğini sağlayacaktır" dedi.