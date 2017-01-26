Çalgı Çengi Ikimiz' Filmine Özel Gösterim

Rize'de komedi filmi "Çalgı Çengi İkimiz"in özel gösterimi yapıldı.



Filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir, bir sinema salonundaki gösterim öncesinde hayranlarıyla bir araya geldi.



Sinemaseverlerin sorularını yanıtlayan ikili, hayranlarıyla öz çekim de yaptı.



Kural, gösterimindeki dördüncü haftaya girdiğini belirterek, "Çok güzel gidiyor. İlgi halen daha yoğun. Rize de güzel. Yarın Sivas ve Tokat'la birlikte bitireceğiz. Arkadaşım Murat'ın memleketinde final yapacağız. Geziyoruz. 25 bin kilometre yol yaptık." diye konuştu.



Cemcir de "Halk sizi ne kadar çok seviyor?" sorusu üzerine, "Doğal ve samimiyiz, ondan olabilir. Başka ikili yok, o da olabilir. Tek ikiliyiz. İnsanlara çok samimi geliyoruz." dedi.