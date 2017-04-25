Çaldıran Belediyesine Yeni Logo

Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından başlatılan logo çalışmaları tamamlandı.



Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'ın talimatları üzerine hazırlanan yeni logo tamamlandı. Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan ve kışın eksi 45 dereceye kadar hava sıcaklığının düştüğü ilçenin yeni logosuna, dondurucu soğuklar da simgelendi. Çaldıran'da çıkan şifalı termal suyu sembolize eden su damlası figürünün yanında akarsularda bulunan balıkları temsilen de balık figürü logoda yerini alıyor. Mavi zemin üzerinde hazırlanan logoda, ilçenin soğuk iklimini temsilen su damlası içerisine işlenmiş 6 uçlu kar kristali figürü de bulunuyor. - VAN