Buzullar Tahmin Edildiğinden Hızlı Eriyor

Bilim insanları yaptıkları yeni bir araştırma sonucunda, kutupların tahmin edildiğinden çok daha hızlı eridiğini ortaya çıkardı.



Antarktika'daki buzulların tahmin edildiğinden daha hızlı eridiğini ortaya çıkaran çalışmayla, önlem almak için çok daha çabuk olunması gerektiği de gözler önüne serilmiş oldu. Sıcaklık artışıyla birlikte önüne geçilemeyen bir hızla eriyen buzullar araştırma yapan bilim insanlarını da şaşırtmış oldu.



Kolombiya'daki Dünya Gözlemevinin araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrası Nature adlı dergide konuya ilişkin rapor da yayınlandı.



Bilim insanları yaptıkları çalışma sonrasında "eriyen suların drenaj seviyesinde büyük oranda artış" tespit etti ve Antarktika'da bunun normal olmadığının altı çizildi.



Earth Institute tarafından yayınlanan videoda ise devasa büyüklükte bir buz kütlesinin eriyerek şelaleye katıldığı görüntüler büyük bir kitle tarafından şaşkınlıkla karşılandı.



Ocak ayında, bilim insanları Delaware eyaleti büyüklüğünde bir buz kütlesinin kuzey Antarktika'da parçalandığı da açıklamıştı.