Büyükşehir Şehitkamil Bölgesinde 143 Km Asfalt Yaptı

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni asfalt çalışmalarına başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe Şehitkamil bölgesinde son 3 yıl içinde 143 kilometre sıcak asfalt yaptı.



Sosyal belediyeciliğin gerekliliğini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, alt yapı ve üst yapı çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Taşra ilçe ve köylerin yanı sıra yeni kurulan yerleşim birimlerinin yeni yol ve asfalt çalışmalarını da gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerin de asfaltlarını aksatmıyor. Bu doğrultuda Şehitkamil bölgesinde yeni mahalle olan Çamlıtepe, Gaziler, Beykent, Humanız, Sacır, Osmangazi, 15 Temmuz, Göktürk, Sancaktepe, Yukarı Beylerbeyi, Alpaslan, Fıstıklı mahallerinin yanı sıra eskiyen ve yıpranan cadde ile sokaklarda yeni asfalt çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarında; son 3 yıl içerisinde Şehitkamil bölgesinde 143 kilometre yolda 384 bin 834 ton sıcak asfalt kullanırken, 198 bin 262 ton da sıcak asfalt yaması yapıldı. Fen İşleri ekipleri, 153 kilometre sathi kaplama asfaltı yaparken, toplamda 296 kilo metre yol asfaltını gerçekleştirdi.



Yine ekipler, Şehitkamil bölgesinde 52 kilometre imarlı yol yapıp asfaltını gerçekleştirirken, 73 kilo metrede ise imarlı yol çalışması devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, yeni bahar mevsiminde asfaltlama çalışmalarının hız kazandığını ifade etti. - GAZİANTEP