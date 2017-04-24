Büyükşehir Makamı 23 Nisan'da Çocuklara Devredildi



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ahmet Edip Rende Ortaokulu Müdürü Barış Harputoğlu, öğretmenler Nedye Ayaz ve Gizem Aslan başta olmak üzere okul öğrencileri HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı ziyaret ederek çiçek takdim ettiler.

BAŞKAN SAVAŞ; "GELECEĞİMİZİN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZ MİLLÎ İDEALLERİMİZE SARILMALI"

Çocukların bayramını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, eğitime verdiği önemi ifade ederek, şehrin gelişimi için çocukların iyi eğitimlerden geçmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Savaş; "Şehirlerin sahipleri Belediyelerdir. Halkın oyu ile seçilerek gelinen tek makam belediyelerdir ve halkın da sorununu en rahat bir şekilde ifade ettiği bir kurumdur. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma yararlı bireyler olarak yetişmesi, şehirlerimizin yöneticileri olmasını istiyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında her makama çocuklarımızın oturtulmasının amacı, yarının gençleri ve yöneticileri olan çocuklarımıza bu makamları sevdirmek. Bu makamlarda kendilerinin de olabileceğini benimsetmektir. Yarınlarda ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın millî ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu inanç ve düşüncelerle 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı Kutluyorum" açıklamasında bulundu.

"DOSTLUK DUYGULARI İÇERİSİNDE BARIŞIN SAĞLANDIĞI BİR DÜNYA"

Temsili Belediye Başkanlığı için büyükşehir makam koltuğunu devralan Burcu Gülenç; "Bu koltuğu bana takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm dünya çocuklarını bir araya getiren bu bayramı bizlere armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hepimizin adına minnetlerimi sunuyor ve saygılarımı iletiyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duyguları içerisinde barışın ve huzurun sağlandığı bir dünya dileğiyle, hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Temsili Başkan Burcu Gülenç, görev süresinde daire başkanları ile kendi ürettikleri projeler konusunda istişarede bulunarak,"Şehrimize bisiklet yolları yapılması hakkında bir proje planladık. Daha sağlıklı bir yaşam için ve hava kirliliğini önlemek adına yollarımıza bisiklet yollarının eklenmesini uygun gördük. Gerekli çalışmaların başlatılmasını istiyoruz ve Antakya bölgesine bisiklet yollarının kazandırılmasının iyi olacağını düşünüyoruz. Sokakta kalmak zorunda olan, ülkelerini terk etmiş ve buraya sığınmış çocuklarımız hakkında da bir proje geliştirdik. Bu projede belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim amacıyla burs verilmesini planladık. Çocukların maddi ve manevi yardımlarla birlikte psikolojik destek de verilmesi gerektiğini düşündük, gereğinin yapılmasını rica ediyoruz. Öte yandan şehrimizdeki yeşil alanları çoğaltmak adına bir proje planladık. Merkezi noktalarda yapılan yeşil alan ve çiçeklendirme çalışmalarının kırsal alanlara da yaymayı istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Makam ziyareti sonunda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, ziyarette bulunan öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

