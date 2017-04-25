Büyükşehir'den "Derin Köklerin Türküleri" Konseri

Büyükşehir Belediyesi'nce, Ankaralıların sosyal yaşamına ve kent kültürüne renk katmak için daha önce Belediye Kent Orkestrası eşliğinde iki kez seslendirilen 'Derin Köklerin Türküleri Konserleri'nin üçüncüsü, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.



Ankaralı sanatseverler, geçmişten günümüze değeri artan, klasikleşen 'Derin Köklerin Türküleri'ni, Türk Halk Müziği sanatçıları Çiğdem Gürdal ve İrfan Gürdal'ın özgün seslerinden dinleme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşliğinde kökleri Orta Asya'ya dayanan halk türkülerinden oluşan konserle, Başkentlilere unutamayacakları bir gece yaşatıldı. Kent Orkestrası müzisyenlerinden Mehmet Erdemli tarafından düzenlemesi yapılan türkülerin hikayeleri de Devlet Tiyatroları sanatçıları Dilara Keyf Günüç ile Olcay Kavuzlu'nun anlatımlarıyla dile getirildi. Türk Halk Müziğinin derin köklerinin evrensel müzik notalarıyla bütünleştiği konserde, türkülerin şiirsel öyküleri ve sahneye konulan yöresel danslar, geceye ayrı bir renk kattı. Konserde yurdun dört bir yanına ait türkülerin yanı sıra ulusal sınırlarımızı aşan fakat kültürümüzün parçası olan Kırım ve Azeri türkülerini de kapsayan bir repertuara yer verildi. Türk Halk Müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın, Muğla yöresine ait "Feraye" adlı eseri, halk dansları eşliğinde seslendirmesi izleyicileri büyüledi. Kırşehir yöresinin "Bozlak" türünün temel eserlerinden "Zahidem" türküsü İrfan Gürdal'ın güçlü sesiyle gecenin duygusal atmosferini yükseltti. Yine çok bilinen ve klasikleşen Erzurum türküsü "Sarı Gelin"i Azeri versiyonuyla Çiğdem Gürdal ile İrfan Gürdal birlikte seslendirdi. Sarı Gelin türküsüyle birlikte sahnede gerçekleştirilen halk dansı da esere estetik bir güzellik katıldı. Ankara Seğmenlerinin oyunu eşliğinde Çiğdem Gürdal'ın seslendirdiği "Misket" türküsü ise salondaki coşkuyu arttırdı. Gecede duyguların doruğa ulaştığı an fedakarlık, vatan sevgisi ve kahramanlığın dizelerinde vücut bulduğu "Çanakkale Türküsü" oldu. İzleyiciler, coşkuyla hep bir ağızdan solistlere katılarak, Çanakkale Türküsü'nü koro halinde seslendirdiler. Semah gösterilerinin de yer aldığı gecede Ordu'dan, Trakya'ya, Yozgat'a, Azerbaycan'dan Kırım'a uzanan derin köklerin türkü ve halk danslarına yer verildi.



Konserin sonunda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Recep Tekcan, sanatçılara teşekkür ederek, çiçek verdi. Program, izleyicilerin yoğun isteği üzerine Çanakkale Türküsü tekrar seslendirilmesiyle son buldu. - ANKARA