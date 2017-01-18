Büyükşehir Çiftçilere Keçi Dağıttı

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban ilçesinin Eski Altıntaş Mahallesi'ndeki dağıtım töreninde, projenin daha önce başka bir yerde uygulanmadığını belirterek, çok şanslı olduklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kırsal ve taşra bölgelerine ayrı bir hassasiyet gösterdiğini ifade eden Özdemir, "Burada 20 aileye 25 keçi verilecek. Ekonomik anlamda büyük bir katkı sağlayacak. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle dul, yetim ve geçimi çok düşük ailelere dokunduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu projenin devamını temenni ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz da daire başkanlığı hakkında bilgi vererek, projenin önemini anlattı.

Bitkisel, hayvancılık ve gıda olmak üzere 3 konuyu gündeme getirdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gaziantep'e baktığınız zaman bizim 500 bin küçükbaş hayvanımız var. Antep peyniri piyasada ciddi manada rağbet gören, satış değeri bulan bir peynir. Tabi koyun ve keçi sütünden yapılıyor Antep peyniri. Ama geneline baktığınız zaman koyun yaklaşık 120 gün süt sağlarken keçi 230 gün süt sağlıyor. Dolayısıyla peynir yapımında da koyun sütünden daha ziyade keçi sütü etken oluyor."

KEÇİLERİN YÜZDE 90'I GEBE

Süt ve peynir üretiminde daha etkili olması ve para kazanılması imkânının bulunması nedeniyle projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yılmaz, projeyle 20 aileye 25 tane keçi verdiklerini, bu hayvanların yüzde 90'ının gebe olduğunu belirterek, "500 tane hayvan, 500'de yavrusu olacak, toplamda 1000 keçi. Bin hayvanla bu köyün hayatı değişecek. İnşallah sizler bunları çoğaltırsınız, bundan sonra devam eder" diye konuştu.

Verilen Kilis cinsi keçilerin çok verimli olduğunu ifade eden Yılmaz, bu hayvanlarla beraber her aileye 500 kilogram fenni yem ile 500 kilogram ot balyası verileceğini aktardı.

Fatma Şahin'in girişimleriyle keçi sütünde peynir yapma yönünde çalışmalar yapıldığını anlatan Yılmaz, çalışmanın başarılı olması halinde sütlerin de değerlendirilmesinin kolay olacağını kaydetti.

Projeden faydalanan vatandaşlar da başta Fatma Şahin olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kura çekilerek, yüzde 90'ı gebe olan keçiler sahiplerine teslim edildi.



