Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: 2-1





STAT: Kazim Karabekir



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Ahmet (xx)- Doğancan (xx) (Dk.45 Eslem x), Fatih (xx) (Dk.79 Serdar x), Mert Nobre (xxx) (Dk.73 Mehmet Albayrak xxx), Halil İbrahim (xxx), Savaş (xx), Erdem (xx), (Mehmet (xx), Ferit (xxx), Erhan (xx), Mert (xx)



KEÇİÖRENGÜCÜ: Egemen (xx)- Mehmet (xx), Berat (xx) (Dk 60 Muhammet xx), Uğur (xx), Ayhan (xx), Yasin (xx), Hüseyin (xx), Yıldıray (xxx) (Dk.89 Tarık ), Veysel (xx), Burat (xx), Ahmet(xx) (Dk.81 Timur)



GOLLER: Dk.80 Erhan, Dk.90 Mehmet Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk.77 Uğur Utlu (Keçiörengücü)



SARI KARTLAR: Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Mehmet, Ayhan (Keçiörengücü)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grupta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.



12'nci dakikada Halil İbrahim sert şutunu kaleci Egemen güçlükye kornere çeldi.



14'üncü dakikada Savaş Tağa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Egemen kornere çeldi.



32'nci dakikada Veysel soldan ortasına yarım vole vuran Berat'ın şutunda top auta çıktı.



39'uncu dakikada Ferit'in ortasına Nobre kafa ile vurdu. Top az farkla auta gitti.



68'inci dakikada Halil İbrahim Keçiörengücü defans oyuncuları zarif hareketlerle geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Halil İbrahim topu kaleciye nişanlayarak takımını mutlak bir golden etti.



76'ınci dakikada Keçiörengücü atağında korner atışında gelen topu Uğur ceza alanı içinde kafa ile aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



80'inci dakikada Mehmet Albayrak'ın pasında Erhan yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.



90'ıncı dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında Mehmet Albayrak soldan yapılan ortada topu göğsü ile önüne indirip sert vurdu: 2-1.



- Erzurum