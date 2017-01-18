Büyükelçi Malefane'den Vali Küçük'e Ziyaret

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Malafane, Heykel'deki tarihi Bursa Valiliği binasında Vali Küçük ile görüştü. Görüşme öncesi konuk büyükelçi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.



Vali Küçük, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükelçi Malafane'i Bursa'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bursa'mızın gerek kültürel, gerekse ekonomik anlamda dünyanın farklı noktalarından ziyaretçilerinin olması bizleri gururlandırıyor. İnşallah birliktelikten doğan gücümüz ile Bursa'nın sahip olduğu potansiyeli tam olarak dış dünyaya yansıtacağız ve ilimiz hedeflerine hızla ilerleyecek. Ben umarım bu ziyaret vasıtasıyla ikili ilişkilerimizi daha da geliştiririz."



Büyükelçi Malefane de kalabalık bir heyetle Bursa ziyaretini gerçekleştirdiği dile getirdi.



Sıcak karşılamadan dolayı teşekkür eden Malafane, "Bursa'ya bu ilk ziyaretim ve tarihle bütünleşmiş dinamik bir şehirle karşılaştım. Umarım ikili ilişkilerimizi artırarak ileri bir noktaya taşırız." değerlendirmesinde bulundu.